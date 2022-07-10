شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد طاهر محمد طاهر قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير، بعدما اجتاز برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الركبة.

وواصل الأهلى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعداد لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

والتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدورى هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتان مؤجلتان، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حال فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكنه يتفوق فى المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.