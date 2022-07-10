شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فنية من سواريز وتدريبات بدنية وفقرة خططية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فيوتشر فى بطولة الدوري، وعقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة سواء فى الدوري أو الكأس.

وخاض الفريق تدريبات بدنية مكثفة، أعقبها فقرات فنية وخططية متنوعة، فى إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، حرص مسئولو النادى الاهلى على تحذير المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر من خطورة تأثر بمستواهم بما يثار حوله من أحاديث لوكلاء اللاعبين أو بعض وسائل الاعلام حول وجود عروض خارجية لرحيله عن القلعة الحمراء.

وطالب مسئولو الأهلى النجم المالى بعدم تشييت ذهنه والتأثر بالعروض الخارجية في هذه المرحلة الحاسمة من عمر منافسات المارد الأحمر على الألقاب المحلية، سواء الدوري أو كأس مصر، مشددين على أن الأهلى لم يصله عرض رسمي للتعاقد معه، وأن الأمر لا يعدو سوى ألاعيب من وكلاء اللاعبين لفتح مزاد وهمى حول ديانج.

وكشف مصدر فى الأهلي أن النادى لا يمكن أن يرفض عرضاً قبل وصوله بشكل رسمى، فلابد من وصول العرض ثم البت فيه ودراسته من جميع النواحى واتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب.

ورغم أن الأهلي لا يرغب فى التفريط فى ديانج بسبب حاجة الفريق لجهوده باعتباره عنصرا مهما فى وسط الفريق، إلا أن النادي سينظر فى أى عرض رسمى للبت فيه إذا وصل النادى بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بعدة عروض الفترة الماضية من أندية أوروبية فى تركيا وفرنسا والخليج، وأنتقل ديانج للأهلي من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.