شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة للاعبى منتخب مصر فى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف القاهرة، وبالتحديد مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، حدثاً فريداً ويحدث مرة واحدة كل عام للاعبي السلاح فى جميع أنحاء العالم، وهو بطولة العالم للرجال والسيدات فى مختلف الأسلحة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الجهاز الفني والإداري

وضمت قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصرى كلا من: عمرو الشرقاوي وإسلام أحمد إداريين الفريق، حسن كمال وغادة عاطف ومحمد الششتاوي ومحمد الجمال وسمر علي أطباء الفريق وشريف البكري مدير فني سلاح السيف وكريستيان بور مدرب السيف وجمال عبداللطيف مدرب السيف وسيد سامي مدير فني سلاح سيف المبارزة وخالد بوهديمة مدرب سلاح سيف المبارزة ومؤمن مجدي ومصطفى نهاد واسبرومنتي مدربين فريق سلاح الشيش

قائمة لاعبي منتخب مصر لسلاح الشيش:

وجاءت قائمة الفريق المصري لسلاح الشيش رجال وسيدات ببطولة العالم كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن ونورا منير ونهى هاني ويارا الشرقاوي ومريم الزهيري".

قائمة لاعبي منتخب مصر لسلاح السيف:

وجاءت قائمة الفريق المصري لسلاح السيف رجال وسيدات ببطولة العالم كالتالي: "محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز ومدحت معتز وندى حافظ وزنية أشرف ومريم الدغيدي وسارة شومان".

قائمة لاعبي منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة:

وجاءت قائمة الفريق المصري لسلاح سيف المبارزة رجال وسيدات المشارك ببطولة العالم كالتالي:" محمد السيد سامي وأحمد السيد سامي وأحمد السكري ومحمد ياسين وناردين إيهاب وشرويت جابر وآية شريف ولمى حزين".

جدير بالذكر أن عدد الدول المشاركة في البطولة قد وصل إلى 103 دولة، حيث تشارك قارة أوروبا بأكبر عدد من الدول بواقع 36 دولة، كما تشارك قارة آسيا بـ 26 دولة وقارة أمريكا بـ 23 دولة وأفريقيا بـ 15 دولة وأخيرًا أوقيانوسيا بدولتين.