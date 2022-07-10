شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك لوضع خطة مواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد الانتهاء من إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت جلسة فيريرا مع اللاعبين الحديث فى العديد من الأمور الفنية والجمل الخططية المقرر تطبيقها خلال مران اليوم، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، يواصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يقوم عبد الشافى بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جرى خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.