ترتيب محمد صلاح في قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الثالث في قائمة الأعلى تقييما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ ظهوره الأول فى البريميرليج بقميص الريدز.

وجاء محمد صلاح ثالثا في قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2017-2018 حتى الآن، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "هو سكورد" العالمى.

ومنح الموقع محمد صلاح تقييم بلغ 7.45 درجة، ليأتى في المركز الثالث خلف هارى كين نجم توتنهام هوتسبير الوصيف بحصوله على 7.52، فيما جاء النجم البلجيكى كيفن دى بروين، لاعب وسط مانشستر سيتى، في الصدارة بـ7.69.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي منذ ظهور محمد صلاح الأول مع ليفربول، كالتالى:

كيفن دى بروين – 7.69

هارى كين – 7.52

محمد صلاح – 7.45

رحيم سترلينج – 7.39

ساديو مانى – 7.36

فيرجيل فان دايك – 7.27

رودرى – 7.24

ترينت ألكسندر أرنولد – 7.23

رياض محرز – 7.22

سون هيونج مين – 7.22