شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على قيد مروان حمدى فى قائمة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على قيد مروان حمدى، مهاجم الفريق والمعار فى الموسم الحالي لسموحة، فى قائمة الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة، وذلك بعد تألق مروان حمدي مع سموحة هذا الموسم ومنافسته على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفا.

وكان هناك رأى داخل نادى الزمالك بإعادة تسويق مروان حمدي الموسم المقبل، سواء بإعارته مرة أخرى أو بيعه، إلا أن تألق اللاعب مع سموحة دفع إدارة الزمالك لفكرة قيده، خاصة أن خط هجوم الفريق يعانى من نقص الموسم المقبل عقب رحيل عمر السعيد الذى ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، يواصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يقوم عبد الشافى بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جرى خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني عبد الشافي من كدمة فى الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتوّج عبد الشافى بعد عودته للزمالك بلقبى كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بعد الفوز بنتيجة (3-1) ثم التتويج بلقب السوبر المحلى بالفوز على الغريم التقليدى الأهلى بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة فى وقته الأصلى بالتعادل السلبي كما نجح في قيادة الفارس الأبيض للفوز بالدوري الممتاز بالموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.