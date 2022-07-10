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مصر تخسر من إسبانيا فى كأس العالم لناشئات السلة

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة من نظيره الإسباني بنتيجة 86/48 فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، فى ثانى مباريات دور المجموعات بكأس العالم.

 

وأنهت إسبانيا الربع الأول متقدمة بنتيجة 18/10، قبل أن يتسع الفارق مع نهاية الشوط الأول الذي أنتهى بتأخر منتخب مصر بنتيجة 40/16.

 

أما الربع الثالث فقد انتهى بتفوق إسبانيا بنتيجة 66/34، وحاولت لاعبات منتخب مصر تقليل الفارق في الربع الرابع، إلا أنه انتهى والمباراة انتهت بخسارة منتخب مصر بنتيجة 46/48.

 

بهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب مصر 3 نقاط بعد فوزه على كوريا الجنوبية وخسارته اليوم، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب كندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة بنقطتين.

 

ويواجه منتخب ناشئات السلة نظيره الكندي يوم الثلاثاء المقبل في ثالث وآخر مباريات دور المجموعات بكاس العالم تحت 17 سنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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