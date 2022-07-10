أزمة منتخب مصر .. اتحاد الكرة يتواصل مع كيروش لإغلاق الملف تماما

الشارقة - اميمة ياسر - فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، خطوط الاتصال من جديد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، من أجل تسوية أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى الجبلاية وفقا لما نشرته الوطن .

وأضافت الوطن أن اتحاد الكرة فتح خط المفاوضات مع كيروش، من أجل الوصول لحلول نهائية، بشأن أزمة مستحقاته المالية المتأخرة، وإنهاء الملف تماما.

وأكدت الوطن «تعثر مفاوضات حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع العديد من المدربين الأجانب طوال الفترة الماضية، لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، قد يفتح الباب أمام التفاوض مع كيروش، للعودة لقيادة منتخب الفراعنة في ولاية ثانية، خاصة أن هناك حالة من اقتناع عضو مجلس الجبلاية المكلف بملف اختيار المدير الفني للمنتخب، بقدرات المدرب البرتغالي».

وتابعت ، أنه في الوقت نفسه طالب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اقتصار الأمر على إنهاء أزمة مستحقات المدرب البرتغالي، وعدم عودته مرة أخرى لتدريب الفراعنة، بسبب هجومه السابق على مجلس الجبلاية».