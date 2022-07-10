شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع سواريز ملف صفقات الأجانب فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو النادى الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالي ريكاردو سواريزن المدير الفني للفريق، لمناقشته فى ملف اللاعبين الأجانب المرشحين للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع سواريز خلال الأيام الماضية، للحديث عن عدة أمور خاصة بملف الصفقات الأجنبية الصيف المقبل.

وبحث الخطيب مع سواريز السير الذاتية لأكثر من لاعب أجنبى تم عرضهم على أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى، تمهيدا لمنح الضوء الأخضر للنادى للتعاقد مع هؤلاء الأجانب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر بعد غد الثلاثاء فى بطولة الدوري الممتاز، والتى يتطلع المارد الأحمر للفوز بها بعد الخسارة من سموحة والتعادل أمام الجونة فى آخر جولتين بالدوري.