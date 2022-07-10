شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، خطاب شديد اللهجة من الأهلى للكاف بسبب عمرو السولية.

خطاب شديد اللهجة من الأهلى للكاف بسبب عمرو السولية.. اعرف التفاصيل

يجهز مسئولو النادى الأهلى خطاباً رسمياً لإرساله للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على الخطاب الوارد منه بخصوص واقعة إلقاء عمرو السولية ميدالية المركز الثانى فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث طلب الكاف رداً فورياً على الواقعة وسبب ارتكابها من جانب اللاعب الدولى.

فيوتشر يرفض الاستغناء عن لاعبيه للأهلي والزمالك.. اعرف السبب

استقر مسئولو نادى فيوتشر على عدم الاستغناء عن أى لاعب من قوام الفريق من أجل المنافسة على بطولة الدورى الموسم الجديد، بالإضافة لارتباط الفريق بالمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل. كيف تحول التعاقد مع مدرب منتخب مصر إلى لغز محير؟ ما زال ملف التعاقد مع مدرب أجنبى لمنتخب مصر المسيطر على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، لعدم توصل اتحاد الكرة لاتفاق رسمي مع أى مدرب حتى هذه اللحظة، رغم قرب ارتباطات الفراعنة بمباريات تصفيات أفريقيا.

بعد اقتراب عودة العلاقات.. الأهلى يسعى لضم نجمى بيراميدز ويرفض رمضان صبحى

أكدت مصادر داخل ناديى الأهلى وبيراميدز أن هناك انفراجة كبيرة فى ملف عودة العلاقات بين الناديين وتبادل الصفقات بعد فترة كبيرة من الجفاء. وقال مصدر داخل النادى الأهلى، إن هناك احتياجا فنيا للاعبين من بيراميدز هما المدافع أسامة جلال والمهاجم إبراهيم عادل، وسيطلب الأهلى ضمهما رسمياً حال عودة العلاقات بين الناديين.

البنك الأهلى ينافس الإسماعيلى على ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك

استقر مسئولو نادى الزمالك على وضع عمر السعيد مهاجم الفريق بقائمة اللاعبين الذين سوف يتواجدون فى صفقات تبادلية مع أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.