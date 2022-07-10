منتخب مصر للشباب يستقر على استمرار العسقلانى والساعى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، على استمرار إياد العسقلاني وعمر الساعي لاعبى فريق الناشئين خلال معسكره الأخير بالقاهرة، استعدادًا للمشاركة فى كأس العرب المقبل.

وكان معسكر منتخب الشباب قد بدأ يوم 21 يونيو الماضي ويستمر حتى 18 يوليو الجارى، وتخلله عدة مباريات ودية، منها تجربة مع الفريق الأول بالدراويش، بمشاركة الثلاثي إياد العسقلاني وعمر الساعى وحسن صابر، قبل أن يتم استبعاد الأخير.

ويعد ثلاثي الدراويش أحد العناصر المميزة لفرق قطاع الناشئين بالإسماعيلي، ما أدي إلى قيام حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بتصعيد "العسقلاني والساعي" للتدريب مع الفريق بجانب حسن صابر الذى يتواجد منذ شهر يناير الماضي.

ومن المعروف أن بطولة كأس العرب ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل.