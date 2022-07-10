شكرا لقرائتكم خبر عن العمر مجرد رقم.. شريف إكرامى يحتفل بعيد ميلاده الـ39 بطريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر شريف إكرامي، لاعب فريق بيراميدز، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" احتفالا بعيد ميلاده الـ 39، وظهر إكرامى فى الصورة مستعرضًا لياقته البدنية العالية والقوة العضيلة التى يتمتع بها، ليعبر عن شعوره بمرحلة الشباب رغم مرور كل هذه السنوات من عمره.

وعلق شريف إكرامى على الصورة قائلا، "النهارده أنا 39 سنة ‎كنت باسمع دايماً جمله "العمر ده مجرد رقم"، ‎دى حقيقة بس عشان تتحقق لازم تشتغل جامد جداً.. ‎وصدقنى اشتغل.. اجتهد.. واتاكد إن تعبك عمره ما هيضيع".



شريف اكرامي يحتفل بعيد ميلاده

وأضاف إكرامى، "‎اتعلمت إن تطوير نفسك والاستثمار فيها جسدياً وفكرياً أساسيات وليها تأثير كبير جداً ومن أفضل الحاجات وأبسطها اللي ممكن تتحقق.. ‎أنا مش مثالي ولا حتي قريب ليها.. بس فخور إني دايماً ببذل أقصي مجهود في كل الجوانب ‎وأهم نتيجة لكل ده هو احترامي لنفسي اللي أهم عندي ‎من أي مكاسب تانية".

وفى وقت سابق، أكد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، أنه لم يفكر فى الانتقام من الأهلي أثناء الرحيل عن النادي، موضحا أنه "اختار بيراميدز لمجموعة أسباب جعلته يفضله على الإسماعيلي وعرض سعودى آخر"، وتابع: "أرفض أن يقال إن قرار رحيلي عن الأهلي بهدف الانتقام".



شريف إكرامى يستعرض لياقته البدنية

وتابع، "خروجي من الأهلي كان بشكل أكبر من مقبول، وكان هناك حفاوة واحترام كبيرين للغاية من جانب جماهير الأهلي بالأمر، كما أنني كنت بعيدًا عن المشاركة على مدار موسمين، وكانت لدي فرصة لتقييم الصورة بالكامل، ولم أكن أضع المشاركة معيارًا وحيدًا لتقييم الموقف".

وأما عن بداية التفكير في الرحيل، فقال: "فايلر في بداية وصوله للأهلي كان صريحًا للغاية مع كافة اللاعبين الكبار، وعقد اجتماعًا معنا عقب أول مباراة خارج مصر، وكلامه بالنسبة لي كان واضحًا جدًا، وقال إننا لاعبون كبار، وحققنا بطولات، ومن الوارد أن يشارك البعض والآخر لا يشارك، لكنني أحتاج لكم جميعًا لمساعدة الفريق".