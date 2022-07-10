شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا، الاثنين، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، والتى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتي حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.



نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن بطولة أمم أفريقيا لليد.. كم منتخب يشارك فى هذه النسخة؟ نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن بطولة أمم أفريقيا لليد.. كم منتخب يشارك فى هذه النسخة؟ يشارك فى هذه النسخة 13 منتخبا فى ظل اعتذار كينيا وتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، حسب القرعة، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.



كم مرة حصد الفراعنة لقب أمم أفريقيا لليد؟ كم مرة حصد الفراعنة لقب أمم أفريقيا لليد؟ ويسعى منتخب مصر لحصد النجمة الأفريقية الثامنة فى تاريخه، حيث نجح الفراعنة فى الفوز باللقب 7 مرات أعوام 1991,1992,2000,2004,2008 , 2016 ,2020.





متى يبدأ الفراعنة منافسات أمم أفريقيا لليد؟

يلتقى منتخب مصر فى ضربة البداية مع الكاميرون فى الثامنة مساء غد الاثنين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر عقب حفل الافتتاح مباشرة.



وما هى قائمة الفراعنة فى البطولة؟ وما هى قائمة الفراعنة فى البطولة؟ اختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.