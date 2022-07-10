شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول التعاقد مع مدرب منتخب مصر إلى لغز محير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال ملف التعاقد مع مدرب أجنبى لمنتخب مصر المسيطر على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، لعدم توصل اتحاد الكرة لاتفاق رسمي مع أى مدرب حتى هذه اللحظة، رغم قرب ارتباطات الفراعنة بمباريات تصفيات أفريقيا.

وتواجد على مائدة اتحاد الكرة الفترة الأخيرة أكثر من اسم لمدير فني أجنبي بعد عرض الوكلاء أكثر من سيرة ذاتية للمدربين، لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال الذى تمت إقالته بعد السقوط فى مباراتى إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وتوصل مسئولو اتحاد الكرة لاتفاق مع البرتغالي روى فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، الذى وافق على تخفيض مطالبه المادية فى الاتفاق المبدئي بينه وبين حازم إمام عضو المجلس والمكلف بملف المدير الفني.

وظهر عرض سعودى من أحد الأندية السعودية للبرتغالى فيتوريا يهدد حالياً اتفاق المدرب مع المنتخب، والذى كان من المقرر أن يتم توقيع العقود خلال الفترة الحالية، وهو ما يهدد ملف المدرب مع المنتخب ليتحول إلى لغز محير، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اعتذار أكثر من مدير فنى عن عدم تدريب منتخب مصر بسبب فشل المفاوضات، وأبرزها بشأن الأمور المالية وراتب المدير الفني .