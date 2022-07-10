الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك .. بن شرقي يوقع للقلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المهندس فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس نادي سموحة السابق ما يحدث في كواليس معارك ضم اللاعبين بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، حيث أعلن عامر عن توقيع لاعب الزمالك بن شرقي للقلعة الحمراء .

وكتب «عامر» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «أصبح التوقع حقيقي ووقع بن شرقي للأهلي»

ونشر عامر صورة لنجم الزمالك المغربي أشرف بن شرقي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

ملف تجديد عقده مع الفريق

وفي السياق ذاته كشف مصدر داخل الزمالك للوطن ، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، اجتمع خلال الساعات الماضية، داخل مقر النادي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق في حضور المغربي محمد أوناجم، لبحث ملف تجديد عقده مع الفريق.

وتابع : أمير مرتضى أبلغه برغبته ورغبة الجميع داخل النادي في استمراره، وتجديد عقده، وقال له نصا: خد وقتك وفكر من جديد»

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، رحيل بن شرقي، عن القلعة البيضاء، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي، لرغبته في خوض تجربة احتراف خارج مصر.