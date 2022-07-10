شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المقاصة فى قمة القاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ إيسترن كومبانى، تحت قيادة علاء عبد العال اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة فى الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى.

ويعود الفريق للتدريبات بعدما منح علاء عبد العال المدير الفني اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في دور الـ16 من المسابقة.

ويعانى إيسترن كومبانى العديد من الغيابات المؤثرة فى الوقت الحالى، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

وتعرض أحمد أمين قفة للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الضامة والذى سيبعده شهرا عن الفريق، فى الوقت الذى يعانى فراس بن عيفية من مزق فى العضلة الخلفية ستبعده 15 يوما، بينما يضع الحسينى طه قدمه فى الجبس بسبب معاناته من مزق فى وتر الأنكل والذى يحتاج 10 أيام على الأقل.

جدير بالذكر أن إيسترن كومبانى يحتل المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 13 مواجهة، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 43 هدفا.