شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. على هشام لاعب اليد: هوايتى السفر وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب على هشام لاعب كرة اليد فى نادى للزمالك.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر.

بتدخل المطبخ؟

لأ مبعرفش أطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

مفيش أى أكلة.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى ومحمد هنيدى.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

كنت أتمنى أكون مثل ما أنا لاعبا.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

مفيش حد.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.