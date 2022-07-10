شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينافس الإسماعيلى على ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على وضع عمر السعيد مهاجم الفريق بقائمة اللاعبين الذين سوف يتواجدون فى صفقات تبادلية مع أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

ويمتلك عمر السعيد العديد من العروض المحلية للرحيل عن صفوف الأبيض بنهاية الموسم الحالي، على رأسها الإسماعيلي وسموحة والبنك الأهلي.

وجاء قرار رحيل عمر السعيد عن الزمالك بتوصية المدير الفني البرتغالى فيريرا بضرورة التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، والمقرر لها الثانى عشر من الشهر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة فى 6 مباريات.