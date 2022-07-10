عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحضور صلاح.. كلوب يشعل مباراة ليفربول ومانشستر غير الودية

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

أشعل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المباراة الودية المُرتقبة ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.



ويخوض الغريمان التقليديان ليفربول ومانشستر يونايتد مباراة ودية في العاصمة التايلاندية بانكوك، الثلاثاء المقبل، في إطار استعداداتهما لبداية الموسم الجديد 2022-2023.

وأعلن نادي ليفربول عن قائمة تضم 37 لاعبا وصلت إلى بانكوك، صباح الأحد، من أجل بداية المعسكر التحضيري قبل مباراة مانشستر يونايتد الودية.

وشهدت القائمة وجود النجم المصري محمد صلاح الذي غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد العودة للتدريبات في ظل قضاء العطلة الصيفية الخاصة به.

كلوب حرص على توجيه الشكر إلى الجماهير التايلاندية التي استقبلت فريق ليفربول بشكل حار، مؤكدا رغبته على إرضائهم من خلال تقديم مستويات مميزة خلال مباراة يونايتد.

وقال كلوب في هذا الصدد: "شكرا جزيلا لكم على الترحيب الحار الذي تلقيناه، إنها المرة الأولى لي في تايلاند، وسمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنها".

وأضاف: "نحن هنا من أجلكم جميعا، ونأمل أن نتمكن من قضاء وقت ممتع معا، وربط الصلة بيننا وبين مشجعينا هنا في تايلاند أكثر".

كلوب تطرق للحديث عن مباراة مانشستر يونايتد المُقبلة، حيث رفض وصفها بالمباراة الودية، مؤكدا أن الغريمين التقليديين لا تقام بينهما مباريات ودية.

وأوضح: "مانشستر يونايتد لديه مدرب جديد، وتدرب لفترة أطول قليلا منا، لست متأكدا، لكنه قد يكون في وضع أفضل في الوقت الحالي".

وأتم: "نحن نعتبره اختبارا مهما لأنها مباراة ضد مانشستر يونايتد، ونحن لا نلعب مباريات ودية".