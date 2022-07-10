شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب عودة العلاقات.. الأهلى يسعى لضم نجمى بيراميدز ويرفض رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر داخل ناديى الأهلى وبيراميدز أن هناك انفراجة كبيرة فى ملف عودة العلاقات بين الناديين وتبادل الصفقات بعد فترة كبيرة من الجفاء. وقال مصدر داخل النادى الأهلى، إن هناك احتياجا فنيا للاعبين من بيراميدز هما المدافع أسامة جلال والمهاجم إبراهيم عادل، وسيطلب الأهلى ضمهما رسمياً حال عودة العلاقات بين الناديين.

وشدد المصدر على أن فكرة التفاوض لضم رمضان صبحى مرفوضة، رغم ترحيب بيراميدز ببيعه الموسم الجديد، خاصة بعد توتر العلاقة بين الأهلى واللاعب على خلفية تفضيله الانتقال لبيراميدز عن الأهلي.

وأكد المصادر أن أحد الوسطاء المحسوبين على بيراميدز أكد أن هناك رغبة أيضاً فى ضم أكثر من لاعب أهلاوى سيتم تحديدهم خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لدخولهم فى أى صفقة قد يتم إبرامها بين الناديين.