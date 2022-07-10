شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ فراعنة اليد فى أمم أفريقيا قبل انطلاق النسخة الـ25 غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2022، غدا، الاثنين، والتى تستضيفها مصر حتى 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

ويسعى منتخب مصر لحصد النجمة الأفريقية الثامنة فى تاريخه، بعدما نجح الفراعنة فى الفوز باللقب 7 مرات من قبل أعوام 1991,1992,2000,2004,2008 , 2016 ,2020.

ويلتقى منتخب مصر فى ضربة البداية مع الكاميرون فى الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر عقب حفل الافتتاح مباشرة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .