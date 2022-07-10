شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى ينشر صورا من ذبح الأضحية احتفالا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو الحلوانى، مدافع نادى الإسماعيلى، صوراً خلال ذبح الأضحية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، مهنئا متابعيه بالعيد.

ويستعد عمرو الحلوانى لتدعيم الإسماعيلى لمواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث عمرو الحلوانى، الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلى، عن مشاركة الدراويش فى كأس الرابطة واستعدادات الفريق الأصفر لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل، وقال الحلوانى، "الإسماعيلي فريق كبير، قدمنا مباراة غزل المحلة على أعلى مستوى وأتيحت لنا فرص كثيرة لإنهاء المباراة فى وقتها الأصلي إلا أن التوفيق لم يساندنا فى ترجمة أى منها لأهداف “.

وأضاف، "خُضنا مباراة إنبي بإصرار وتحفز كبير من أجل تحقيق الإنتصار وتعويض جزء مما فقدناه فى الفترة الماضية وبدء إستعادة ثقة الفوز قبل إستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز".

وكان الإسماعيلي قد فاز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب القاهرة الدولي، ليفوز بالميدالية البرونزية لكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى والتي توج فيوتشر بطلا لها.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.