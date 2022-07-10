شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب شديد اللهجة من الأهلى للكاف بسبب عمرو السولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادى الأهلى خطاباً رسمياً لإرساله للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على الخطاب الوارد منه بخصوص واقعة إلقاء عمرو السولية ميدالية المركز الثانى فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث طلب الكاف رداً فورياً على الواقعة وسبب ارتكابها من جانب اللاعب الدولى.

وأثار خطاب الكاف استياء إدارة الأهلى التى تشعر بأن هناك تربصاً من الكاف بالنادى، خاصة أن هناك وقتا طويلا مر على الواقعة، فضلا عن تجاهل الكاف الظلم الواقع على الأهلى بإقامة المباراة النهائية فى المغرب، والتركيز على تصرف فردى من أحد اللاعبين رداً على الظلم الذى تعرض له النادى.

ومن المقرر أن يرسل الأهلى خطابا استنكاريا للكاف سيشهد تحذيرا للاتحاد الأفريقى من اتخاذ أى عقوبة ضد اللاعب، سواء كانت عقوبة مادية أو إيقافه عدداً من المباريات.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

ويواصل الأهلي الترنح فى بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.