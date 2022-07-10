شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر لسلاح السيف رجال وسيدات فى بطولة العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر، وبالتحديد استاد القاهرة الدولي، حدثاً مهماً يحدث مرة واحدة كل عام للاعبى السلاح العالمي، وهى بطولة العالم للرجال والسيدات بمختلف الأسلحة، والمقرر إقامتها فى الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى.

وضمت قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري كلا من: عمرو الشرقاوي وإسلام أحمد إداريين، حسن كمال وغادة عاطف ومحمد الششتاوي ومحمد الجمال وسمر علي أطباء الفريق وشريف البكري مدير فني سلاح السيف وكريستيان بور مدرب السيف وجمال عبداللطيف مدرب السيف وسيد سامي مدير فني سلاح سيف المبارزة وخالد بوهديمة مدرب سلاح سيف المبارزة ومؤمن مجدي ومصطفى نهاد واسبرومنتي مدربين فريق سلاح الشيش.

وجاءت قائمة الفريق المصري لسلاح السيف رجال وسيدات ببطولة العالم كالتالي:" محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز ومدحت معتز وندى حافظ وزنية أشرف ومريم الدغيدي وسارة شومان".

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم 15 وتستكمل يوم 18 يوليو، بينما تبدأ منافسات الفردي السيدات يوم 17 يوليو وتستكمل يوم 20 يوليو ، بينما تبدأ منافسات الفرق للرجال يوم 20 حتى يوم 21 يوليو، على أن تنطلق منافسات الفرق للسيدات يوم 22 حتى يوم 23 يوليو.