شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يؤدي تدريبات منفردة في الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات إضافية بشكل فردى على ملعب الإسماعيلية، سعياً لإستعادة جاهزيته الفنية والبدنية استعدادًا للمباريات المقبلة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس السبت من أجل الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك مع عائلتهم، إلا أن ” المحمدي ” حصل على إذن بخوض تدريبات منفردة.

وتعرض مدافع الدراويش الدولي، مؤخرًا لحالة إغماء خلال مباراة فريقه ضد غزل المحلة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 23 بمسابقة الدورى الممتاز، والتى بسببها ابتعد عن مباراتي ” غزل المحلة وإنبي ” بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل استعادة مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول الدوري.