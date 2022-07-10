شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ينشر صورة مع زوجته احتفالا بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى، بعيد الأضحى المبارك بعدما نشر صورة له برفقة زوجته عبر حسابه مهنئا متابعينه بعيد الأضحى المبارك.

وابتعد رامى ربيعة عن تشكيل الأهلى الأساسى في الفترة الأخيرة بعد الأخطاء التي ارتكبها أمام فريق سموحة والتي تسببت في خسارة الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف مصدر فى نادي أسوان العائد للدوري الممتاز أن هناك عدداً من لاعبي الدوري الممتاز ضمن اهتمامات النادى لتدعيم صفوف الموسم المقبل، موضحا أن رامى ربيعة مدافع الأهلي أحد اللاعبين الذين يرغب النادى فى ضمهم.

وقال المصدر، إن أسوان سيبدأ التفاوض مع اللاعب والأهلي لمعرفة رأيهم فى التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع بنهاية الموسم الجارى، موضحا أن ربيعة من المدافعين المميزين الذين يحتاجهم أسوان للمنافسة بين الكبار فى الموسم المقبل.