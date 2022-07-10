شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يحتفل بعيد الأضحى المبارك بصورة مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المالى أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، بعيد الأضحى المبارك بعدما نشر صورة برفقة زوجته عبر حسابه، مهنئا متابعيه بعيد الأضحى المبارك.



ديانج

من ناحية أخرى، حذر مسئولو الأهلى المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر من خطورة تأثر بمستواه بما يثار حوله من أحاديث لوكلاء اللاعبين، أو بعض وسائل الإعلام، حول وجود عروض خارجية لرحيله عن القلعة الحمراء.

وطالب مسئولو الأهلى النجم المالى بعدم تشتيت ذهنه والتأثر بالعروض الخارجية في هذه المرحلة الحاسمة من عمر منافسات المارد الأحمر على الألقاب المحلية، سواء الدوري أو كأس مصر، مشددين على أن الأهلى لم يصله عرض رسمي للتعاقد معه، وأن الأمر لا يعدو سوى ألاعيب من وكلاء اللاعبين لفتح مزاد وهمى حول ديانج.

وكشف مصدر فى الأهلي أن النادى لا يمكن أن يرفض عرضاً قبل وصوله بشكل رسمى، فلابد من وصول العرض ثم البت فيه ودراسته من جميع النواحى واتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب.

ورغم أن الأهلي لا يرغب فى التفريط فى ديانج بسبب حاجة الفريق لجهوده باعتباره عنصرا مهما فى وسط الفريق، إلا أن النادي سينظر فى أى عرض رسمى للبت فيه إذا وصل النادى بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بعدة عروض الفترة الماضية من أندية أوروبية فى تركيا وفرنسا والخليج، وأنتقل ديانج للأهلي من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.