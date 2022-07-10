عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشيلسي يقترب من ضم سترلينج مقابل 60 مليون دولار

الأحد 10 يوليه 2022

الخليج 365

قالت وسائل إعلام بريطانية إن تشيلسي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضم رحيم سترلينج مقابل 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).



وسينضم سترلينج لمدة خمسة مواسم مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وسيكون سترلينج أول المنضمين لتشيلسي منذ استحواذ تود بولي وكليرليك كابيتال على النادي.

وشارك سترلينج (27 عاما) في 47 مباراة مع سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا وصنع تسعة أهداف بجميع المسابقات.

وانتقل مهاجم إنجلترا إلى سيتي قادما من ليفربول في يوليو 2015، وأحرز 131 هدفا في 337 مع الفريق.

ونال لقب الدوري مع سيتي في أربع مناسبات بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة أربع مرات أيضا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

لكنه خرج من حسابات المدرب بيب جوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن وجاك جريليش.

وغاب سترلينج عن التشكيلة الأساسية في مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وشارك في التشكيلة الأساسية في ست من آخر 11 مباراة بالدوري.

ولعب سترلينج 77 مباراة مع إنجلترا، وسيكون إضافة لتشيلسي الذي عانى لتسجيل الأهداف في الموسم الماضي وبعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

وأنهى فريق المدرب توماس توخيل الموسم الماضي في المركز الثالث، وسيحل ضيفا على إيفرتون في افتتاح الموسم الجديد في السادس من أغسطس.