شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة مع الأهلي أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى شبح الغياب عن مباراة فريقه أمام فيوتشر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى بطولة الدورى الممتاز لعدم التعافى من الإصابة.

ويعانى طاهر محمد طاهر من آلام فى الركبة حرمته من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة قبل أن يشارك فى جانب من التدريبات البدنية والجماعية والتى أقيمت مساء أمس، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن طاهر شارك فى جانب من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة فى مران اليوم، ضمن برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الركبة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف طاهر محمد طاهر من مباراة فيوتشر خلال مران الفريق غداً، وإن كانت المؤشرات تشير إلى صعوبة مشاركة اللاعب فى المباراة التى يتطلع فيها الأهلى للفوز لتصحيح المسار المحلى بعد الخسارة من سموحة والتعادل أمام الجونة فى آخر جولتين.

واستأنف الأهلى تدريباته مساء أمس، على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلى والسلام، ضمن منافسات الدورى الممتاز.