شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد فى الخامسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، الاجتماع الفنى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستنطلق غدا وتستمر حتى 18 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى حضور مندوبى الدول المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة والإعلان عن زى المنتخبات.

ويلتقى منتخب مصر فى ضربة البداية مع نظيره الكاميرونى فى الثامنة مساء غدٍ الاثنين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر عقب حفل الافتتاح مباشرة.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوى – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: على زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيرى - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصرى – أحمد عادل - شادى خليل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبى المغرب والكاميرون.

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية أول أمس فقط، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.