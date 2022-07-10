شكرا لقرائتكم خبر عن غياب دبش وهلال عن البنك الأهلى أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى محمد هلال ومحمد "دبش" لاعبا فريق البنك الأهلى عن مواجهة فريقهما أمام غزل المحلة فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى المصرى بسبب الإيقاف، لتراكم الإنذرات.

ويعد محمد هلال ومحمد "دبش" من العناصر الأساسية للفريق لذلك يقوم الجهاز الفني بقيادة خالد جلال تجهيز البدلاء قبل مواجهة غزل المحلة.

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية أمس باستاد الشرطة الرياضى بالعباسية عقب الراحة 24 ساعة.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، والمقرر لها فى الثانى عشر من الشهر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.