شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرفض الاستغناء عن لاعبيه للأهلي والزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى فيوتشر على عدم الاستغناء عن أى لاعب من قوام الفريق من أجل المنافسة على بطولة الدورى الموسم الجديد، بالإضافة لارتباط الفريق بالمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأكدت إدارة فيوتشرن وكذلك الجهاز الفنى، تمسكهم بكامل القوام الأساسي للفريق، خاصة النجوم الذين تألقوا الموسم الجاري وارتبط اسمهم بالأهلي والزمالك، ومن بينهم عمر كمال عبد الواحد، وناصر ماهر وأحمد رفعت وأحمد عاطف ومحمد رضا بوبو.

وضع مجلس إدارة فيوتشر خطة للفترة المقبلة، تتمثل فى التعاقد مع أفضل الصفقات لضمها إلى الفريق فى الميركاتو الصيفي،أهمها والتى تم الإعلان عنها بشكل رسمي، بالتعاقد مع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش والمنتخب الوطني، ليفوز فيوتشر فى أول معركة بالميركاتو، بعد دخول اللاعب فى حسابات القطبين.

ويأتي موقف إدارة فيوتشر بسبب رغبتهم في تحقيق إنجاز جديد وطموح آخر فى العام الثاني لفيوتشر بدوري الأضواء والشهرة، خاصة مع المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبدو أن فيوتشر سيكون له دور بارز الفترة المقبلة فى رسم خريطة كرة القدم المصرية، حيث بات المنتخب الوطني أكبر المستفيدين من المنافسة المحلية التي اشتعلت بعد توهج فيوتشر فى المسابقات المحلية ليضخ دماءً جديدة للفراعنة.

ونجح فيوتشر فى تدوين اسمه بحروف من نور فى سجلات شرف الكرة المصرية، وذلك بعد تتويجه مؤخرا ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، عقب الفوز على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ليضع فيوتشر النجمة الأولى على قميصه بعد حصد أول ألقابه فى عالم الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى حجز مقعد فى المربع الذهبى وضمن المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى أول موسم له بالدورى.