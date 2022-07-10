شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والكاميرون فى افتتاح أمم أفريقيا لليد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب اليد الأول للرجال غدا الإثنين، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى و الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر .

يلتقى منتخب مصر فى ضربة البداية مع نظيره الكاميرونى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر عقب حفل الإفتتاح مباشرة .

يطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر و الإكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27 .

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية أول أمس فقط، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.