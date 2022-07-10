شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إطلالات جديدة لمشاهير الكرة مع النص الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يقدس مجتمعنا مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة ولا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل، والعكس صحيح خاصة فى حياة نجوم الكرة والرياضيين.

ونجد دائما نجوم الكرة يقدرون دور زوجاتهم فى حياتهم لما يواجهه نجم الكرة من صعوبات تحديات و التى تتحملها الزوجات فنجد أن زوجات نجوم الكرة يتحملن الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

ونجد أن أغلب نجوم الرياضة يقدرون دور زوجاتهم في حياتهم ويعلنون ذلك في تصريحاتهم، لا سيما أنهم أصبحوا ينشرون صورًا لزوجاتهم عبر السوشيال ميديا تقديرا لمجهوداتهم فى تحمل أعباؤ الحيارة ومراعاة الأولاد، ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع المدام كالتالى: