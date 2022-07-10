شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن الصيفي يحصد ذهبية السومو فى دورة الألعاب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عبد الرحمن الصيفي، بذهبية السومر للوزن الخفيف في دورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتح الصيفي مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ16 ثم اقصاء ثلاث أوكرانين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.

وتضم قائمة منتخب السومو المشارك في دورة الألعاب العالمية خمس لاعبين هم عبد الرحمن الصيفي وإبراهيم عبد اللطيف ومحمد المهدي وحسام مصباح وعبد الرحمن عبيدة.

وتعد ذهبية الصيفي هي أول ميدالية في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية والأفريقية في دورة الألعاب العالمية، وهو إنجاز تاريخي يضاف لسجل نجاحات اتحاد الجودو المصري برئاسة مرزوق علي.

وحصدت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية خمس ميداليات متنوعة حيث حصد الكاراتيه ذهبيتان وفضية وبرونزية الي جانب ذهبية السومو، وتوج يوسف بدوي ذهبية منافسات الكوميتيه وزن - 84 كجم بعد التغلب بطل المغرب في المباراة النهائية بنتيجة 6-5، كما حصد عبد الله ممدوح ذهبية الكوميتيه وزز - 75 كجم بعد التغلب على بطل أوكرانيا في النهائي بنتيجة 6-3.

وحقق طه طارق الميدالية البرونزية لوزن +84 كجم رجال بعد الفوز على لاعب أوكرانيا بنتيجة 2-0 ، وحصدت أحلام يوسف الميدالية الفضية بعد فوزها على بطلة اوكرانيا في منافسات الكوميتيه وزن 55 كجم.