شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر أليو ديانج من ألاعيب وكلاء اللاعبين قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولي النادى الاهلى على تحذير المالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر من خطورة تأثر بمستواهم بما يثار حوله من أحاديث لوكلاء اللاعبين أو بعض وسائل الاعلام حول وجود عروض خارجية لرحيله عن القلعة الحمراء.

وطالب مسئولي الأهلى النجم المالى بعدم تشييت ذهنه والتأثر بالعروض الخارجية في هذه المرحلة الحاسمة من عمر منافسات المارد الأحمر على الألقاب المحلية سواء الدوري أو كأس مصر مشددين على أن الاهلى لم يصله عرض رسمي للتعاقد معه وأن الامر لايعدو سوى ألاعيب من وكلاء اللاعبين لفتح مزاد وهمى حول ديانج.

وكشف مصدر فى الأهلي أن النادى الاحمر لا يمكن أن يرفض عرضاً قبل وصوله بشكل رسمى، فلابد من وصول العرض ثم البت فيه ودراسته من جميع النواحى واتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب.

ورغم أن الأهلي لا يرغب فى التفريط فى ديانج بسبب حاجة الفريق لجهوده باعتباره عنصرا مهما فى وسط الفريق، إلا أن النادي سينظر فى أى عرض رسمى للبت فيه إذا وصل النادى بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بعدة عروض الفترة الماضية من أندية أوروبية فى تركيا وفرنسا والخليج، وأنتقل ديانج للأهلي من مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم.