شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لخوض التدريبات الجماعية اليوم الاحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق أخر، قرر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك منح يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق فرصة جديدة مع الفريق خلال المباريات المقبلة من أجل العودة للتألق مرة أخرى بعد ظهوره بمستوى متذبذب خلال مباريات الفريق الأخيرة .

ويعيش أوباما فترة من الهبوط في مستواه الفني منذ عودة فيريرا على رأس القيادة الفنية للفريق وهو ما أدى لعودة اللاعب للدكة من جديد وكانت في لقاء القمة أمام الأهلى ثم شارك مع الفريق أمام البنك الأهلى في اللقاء الذى انتهى لصالح أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف وظهر أيضا بمستوى سئ ، ثم خرج من قائمة الفريق في اللقاء الأخير أمام سيراميكا بداعى الإصابة .

ويبحث أوباما عن نفسه خلال مباريات الفريق من أجل العودة للتهديف والتألق من جديد في ظل رغبته اللعب مع المنتخب الوطنى والإحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة .