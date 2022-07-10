شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الفرق تغييرا للمدربين.. الإسماعيلي الأكثر والبنك وفيوتشر الاستثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الحالي من الدوري المصري تعديلا على الأطقم الفنية المتواجدة على رأس القيادة الفنية، حيث عانت الغالبية العظمى من أندية الممتاز من موجة التغييرات، وكان الاستثناء الوحيد بالنسبة لناديي البنك الأهلي وفيوتشر اللذين يحتفظا بمدربيهما خالد جلال على رأس القيادة الفنية لفريق البنك منذ الموسم الماضي كونه النادي الوحيد الذي لم يغير جهازه الفني، وعلي ماهر مع البنك منذ بداية الموسم الحالي.

ويوجد فرق وصل عدد مرات تغيير المدربين فيها إلى 5 مرات بينما هنا فرقا غير مدربيها مرتين أو ثلاثي مرات أو أربع مرات، ويعد ناديي الإسماعيلي ومن بعده طلائع الجيش أكثر الفرق تغييرا للمدربين.

قام الإسماعيلي بتغيير مدربه 5 مرات ما بين طلعت يوسف الذي بدأ معه الموسم الحالي، قبل أن يرحل بسبب أزمة مع الإدارة الحالية برئاسة يحيى الكومي، تبعه التعاقد مع الأرجنتيني خوان براون والذي رحل بعد فترة وجيزة بسبب سواء النتائج وتولى أشرف خضر القيادة الفنية بشكل مؤقت، قبل أن يتولى حمد إبراهيم القيادة الفنية واستمر مع الدراويش بعض الوقت قبل ان يتم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج، ويخلفه حمزة الجمل في تدريب الفريق الأصفر، ويرحل مؤخرا قبل أن يتراجع ويجدد الثقة في المدرب.

بدأ طلائع الجيش الموسم الحالي مع طارق العشري قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج ويعود عبد الحميد بسيوني لتولي المسئولية الفنية ويرحل لنفس السبب الذي رحل بسببه العشري، ويتولى أحمد عبد العزيز بشكل مؤقت، وأخيرا يعود طارق العشري في ولاية ثانية لقيادة الفريق العسكري.

وجابت باقي الأندية:

الأهلي: بيتسو موسيماني، سامي قمصان، ريكاردو سواريز

غزل المحلة: محمد عودة، عبد الحميد بسيوني، مصطفى عبده

المقاصة: تامر مصطفى، طارق حجاج، عيد مرازيق

الجونة: رضا شحاتة، تامر مصطفى، طلعت يوسف

ايسترن كومباني: علاء نوح، وعلاء عبد العال

المقاولون: عماد النحاس، محمد عودة

إنبي: حلمي طولان، جورفان فييرا

المصري: معين الشعباني، حسام حسن

فاركو: مجدي عبد العاطي، نونو ألميدا

سموحة: أحمد سامي، عبد الحميد بسيوني

سيراميكا: هيثم شعبان، أحمد سامي

الزمالك: باتريس كارتيرون، جوسوالدو فيريرا

بيراميدز: إيهاب جلال، تاكيس جونياس

الاتحاد السكندري: حسام حسن، عماد النحاس

فيوتشر: علي ماهر

البنك الأهلي: خالد جلال