شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة ريكاردو سواريز مع محمد شريف لإنقاذ خط هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى على عقد جلسة مع لاعبه محمد شريف مهاجم الفريق قبل مواجهة فيوتشر الثلاثاء المقبل بالدوري ، لدعم اللاعب معنوياً بعد غياب حاسة التهديف عنه في مباريات المارد الأحمر مؤخراً.

سواريز طالب شريف بنسيان أحداث المباريات السابقة مؤكدًا للاعب ضرورة أن يتقبل الانتقادات الجماهيرية التى طالته عقب إهداره فرص سهلة أمام المرمى مشددًا على أنه يثق فى قدراته ويعلم جيدًا أن أى مهاجم معرض لحالة سوء التوفيق.

ورفض سواريز نبرة الحزن التى ظهرت على محمد شريف أثناء الجلسة مؤكدًا له أن ثقته فيه كبيرة وأنه كان سببًا فى تتويج الأهلى بالعديد من البطولات مؤكداً لنجمه ضرورة أن يتمسك بالاصرار والعزيمة ليستعيد مستواه ويرد على كل منتقديه.

ومن جانبه وعد محمد شريف مدربه البرتغالى أن يرد على كل الانتقادات فى أرض الملعب بأهدافه لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة،وغاب محمد شريف عن التسجيل في مباراتى سموحة والجونة في بطولة الدورى مما أدى إلى خسارة الفريق الأولى والتعادل في الثانية، بسبب إهدار محمد شريف عدة فرص محققة أمام المرمى.

وسجل محمد شريف 7 أهداف مع الأهلى في الدورى حتى الآن خلال 19 مباراة لعبها بجانب صناعته لهدفين، بالإضافة إلى تسجيل 6 أهداف في بطولة أفريقيا وصناعة هدف، في البطولة التي خسرها الاهلى أمام الوداد بهدفين نظيفين.