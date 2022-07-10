شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحسم ملف تجديد محمد حمدي ويفتح باب الرحيل أمام المنتهية عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بيراميدز في حسم ملف تجديد تعاقد محمد حمدى، مدافع الفريق الكروى الأول، حيث إن تعاقد اللاعب ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، إلا إن الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس أوصى بضرورة تجديد تعاقد اللاعب واستمراره مع الفريق.

وحسم مسئولو بيراميدز ملف تجديد تعاقد اللاعب ووقع محمد حمدي على عقود التجديد بعد جلسة جمعته مع مسئولي ناديه تم خلالها تحديد كافة نقاط التعاقد، لاسيما وإن محمد حمدي يعد من الركائز الأساسية لفريق بيراميدز، ووجوده أمر ضروري للفريق.

يواصل فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، التدريبات اليوم، الأحد، من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء يوم الثلاثاء، المقبل، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.