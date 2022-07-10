موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك على موعد مع مواجهة صعبة أمام نظيره المقاولون العرب فى المحطة المقبلة ببطولة الدوري بعد الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول الدوري قبل مواجهة المقاولون

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل بإقامة أربعة لقاءات تجمع البنك الاهلى وغزل المحلة على ستاد بتروسبورت ، ومباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى ، ولقاء الاهلى مع فيوتشر على ستاد الاهلى والسلام ومباراة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثاً برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.