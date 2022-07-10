شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يطلب من طبيب الأهلى تقريرا عن 7 لاعبين قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بفريقه تقريراً عن حالة المصابين وموقفهم من العودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة اللاعبين المصابين في الأهلى سبعة نجوم هم أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وبيرسى تاو وحسين الشحات.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلى مع فيوتشر مرة واحدة وكانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف المارد الأحمر محمد شريف وسجل هدف فيوتشر كريم نيدفيد.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.