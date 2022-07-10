شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد توفيق يقترب من الانتقال للبنك الأهلى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد توفيق لاعب بيراميدز من الانتقال لصفوف البنك الأهلي في الموسم الجديد في صفقة انتقال حر، خاصة وإن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري لم يتم فتح ملف التجديد أو التفاوض معه حول الاستمرار في الموسم المقبل.

على صعيد أخر، يواصل فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، التدريبات اليوم، الأحد، من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء يوم الثلاثاء، المقبل، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.