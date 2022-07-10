موعد مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى قيادة البرتغالى ريكاردو سواريز نظيره فيوتشر بعدما أغلق صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري

ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فيوتشر بالدوري

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ترتيب الأهلى وفيوتشر فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.