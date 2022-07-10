شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يواصل التأهيل استعدادا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يقوم عبد الشافى بأداء فقرة تأهيلية داخل ملعب النادي، عبارة عن جري خفيف حول الملعب، بالإضافة لمجموعة من تدريبات تأهيل متنوعة على موضع إصابته؛ وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني عبد الشافي من إصابة؛ عبارة عن كدمة في الركبة غاب بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتوّج عبد الشافى بعد عودته للزمالك بلقبى كأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بعد الفوز بنتيجة (3-1) ثم التتويج بلقب السوبر المحلى بالفوز على الغريم التقليدى الأهلى بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة فى وقته الأصلى بالتعادل السلبي كما نجح في قيادة الفارس الأبيض للفوز بالدوري الممتاز بالموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.