شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح باب الرحيل أمام هذا الثنائى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولي نادى بيراميدز باب الرحيل أمام اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مثل أحمد أيمن منصور الذى وقع للزمالك، والمهدى سليمان حارس مرمى الفريق وذلك بعدما عاد أحمد الشناوي للمشاركة مع فريقه عقب شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

يواصل فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، التدريبات اليوم، الأحد، من أجل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء يوم الثلاثاء، المقبل، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل ، ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 51 نقطة فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 46 نقطة ويأتى الاهلى فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.