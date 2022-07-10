شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المقاولون قبل مواجهة الزمالك وتعليمات خاصة من عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، درجة الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، حيث يبحث ذئاب الجبل عن الخروج بأكبر مكاسب اللقاء أمام الفريق الأبيض، في مباراة الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى المقاولون إلى خطف نقطة من الزمالك على الأقل خلال اللقاء تساعد ذئاب الجبل للخروج من موقفهم الحرج في جدول مسابقة الدوري العام، والابتعاد ولو بخطوات قليلة عن منطقة الخطر.

من جانبه، شدد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، على أهمية استغلال الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى، خاصة وأن المقاولون عانى طوال الفترات الماضية من أزمة إهدار الفرص السهلة، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على نتائج الفريق.

و فاز المقاولون العرب على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس بملعب المقاولون بالجبل الأخضر، وأحرز أهداف المقاولون أمادو أنياص هدفين وعمر بسام هدف .

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.