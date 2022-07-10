شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباريات المتبقية للأهلي في شهر يوليو .. مواجهة الزمالك الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق النادى الأهلى عدد من المباريات المهمة والحاسمة خلال شهر يوليو الجاري على صعيد الدورى، فضلا عن خوض نهائي الكأس أمام الزمالك للموسم الماضي.

وتأتى مواجهات الأهلى المتبقية فى شهر يوليو كالتالى:

الأهلي أمام فيوتشر - الجولة 24 فى الدورى الممتاز - الثلاثاء 12 يوليو - 9:00 مساء.

بيراميدز مع الأهلي - الجولة 25 - السبت 16 يوليو فى تمام الساعة 9:00 مساء

الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2021 - الخميس 21 يوليو - 9:00 مساء

الأهلي أمام الجونة - الجولة 26 - الأحد 24 يوليو - 6:30 مساء.

مصر المقاصة مع الأهلي - الجولة 27 - الأربعاء 27 يوليو - 9:00 مساء

المقاولون العرب أمام الأهلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 21 - السبت 30 يوليو - 9:00 مساء.