شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب الكاميرون للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل منتخب الكاميرون لكرة اليد، إلى القاهرة، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر، فى الفترة من 11 الى 18 يوليو الجاري.

ويخوض منتخب الكاميرون، مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التى تضم منتخبات: " مصر البلد المضيف و المغرب ، حيث يلعب مباراته الأولى ضد مصر في الثامنة مساء الاثنين المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

جدير بالذكر أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023 في بولندا والسويد.