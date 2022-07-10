شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يصل القاهرة ويجتمع مع أريمو والألفي وصلاح قبل انطلاق بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل، منذ قليل، إلى القاهرة دكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، لكرة اليد اليوم لحضور افتتاح بطولة أفريقيا لكرة اليد مصر 2022 المقرر انطلاقها الإثنين المقبل، والتي تستمر حتى 18 من الشهر الجاري بمشاركة 13 دولة.

واجتمع رئيس الاتحاد الدولي فور وصوله مع منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي، ومدير البطولة محمد الألفي، وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد ورئيس لجنة التسويق، لمتابعة آخر المستجدات ومتابعة سير العمل، استعدادا لافتتاح البطولة وانطلاق المنافسات الإثنين المقبل.

وأكد مدير البطولة محمد الألفي على أن الدكتور حسن مصطفى حرص على الحضور إلى مصر، رغم ارتباطاته المتعددة لدعم التنظيم المصري وحضور حفل الافتتاح.